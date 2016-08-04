Берлин, 4 августа, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель снова начала терять популярность из-за серии терактов, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

enikos.gr Газета

По данным опроса ARD-DeutschlandTrend, за последний месяц лидер правящего Христианско-демократического союза (ХДС) потерял 12 пунктов, набрав 47%. Это второй самый худший показатель за этот созыв Бундестага. В феврале политику Меркель поддержали 46%.

Напротив, в июле у Меркель наблюдался прирост популярности. Тогда её работу положительно оценили 59% граждан Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.