Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В возрасте 87 лет скончалась Народная артистка РСФСР Зинаида Шарко. Об этом сегодня, 4 августа, сообщается на сайте Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, в котором Шарко была одной из ведущих актрис на протяжении нескольких десятилетий.

kinopoisk.ru Зинаида Шарко

«Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает самые искренние соболезнования родным и близким Зинаиды Шарко, ее друзьям и коллегам, всем, кто ее знал и любил», — сказано в сообщении на сайте театра.

Шарко была лауреатом Международной премии имени К. С. Станиславского «За вклад в театральное искусство». Среди лучших театральных работ Шарко — Тамара и Ольга в легендарных спектаклях Товстоногова «Пять вечеров» и «Три сестры».

Кинозрителям была известна прежде всего, как исполнительница главной роли в фильме Киры Муратовой «Долгие проводы»; за главную женскую роль в фильме Виталия Мельникова «Луной был полон сад» была удостоена ряда кинопремий, в том числе «Ники» и «Золотого овена».