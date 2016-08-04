Лондон, 4 августа, 2016, 23:48 — ИА Регнум. «США проявляют себя настолько неэффективными в Сирии, что это шокирует, — отмечает издание в редакционной статье. — Алеппо пока еще удерживается повстанцами. Теми самыми, которые считались умеренной оппозицией и намечали планы строительства новой Сирии без Асада. Но Америка в последнее время поддерживает эти группы все меньше и меньше. В результате оппозиционеры дрейфуют в сторону террористов, становясь фактически союзниками ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ). Такая смена флага на руку нынешнему сирийскому правительству, которое получает возможность на законных основаниях громить всех тех, кто протестовал против него. Теперь Асад показывает всем, что в стране есть только две силы: режим и радикальные исламисты».

ИА REGNUM

«Асад не добился бы больших успехов без поддержки Москвы. Именно российские ВВС коренным образом изменили ход войны, вложив победу в руки Асада. Странно, что Вашингтон не реагирует на это, — продолжает газета. — Ведь нет никакого сомнения, что тот, чьим будет Алеппо, станет и хозяином остальных территорий. Оставшись без этого центра, повстанцы неминуемо проиграют битву за Сирию вообще».

Запад не имеет права сидеть сложа руки, считают в Financial Times. «Только дипломатия может привести к прекращению насилия — в истории сирийского конфликта отмечен кратковременный период, когда война останавливалась и наступало перемирие. Помня о несчастных сирийцах, запертых в осажденном Алеппо, США и Россия должны немедленно остановить побоище и вновь установить перемирие. Альтернативы политическому урегулированию ситуации в Сирии не существует».