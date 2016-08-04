Ташкент, 4 августа, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри пообещал выделить $15 млн на поддержку экономик стран Средней Азии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, Керри пообещал направить усилия на усовершенствование транспортного и логистического секторов стран региона.

Среди проектов США — внедрение источников чистой энергии и адаптация среднеазиатских стран к ситуации, вызванной глобальным изменением климата.

«Соединенные Штаты намерены вложить $15 млн в эти инициативы, чтобы как можно скорее и эффективнее их реализовать», — уточнил он.