Калуга, 4 августа, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Более 200 муравейников насчитывает поселение рыжих лесных муравьев, которое обнаружили ученые на территории национального парка Угра» Юхновского района Калужской области.

Пресс-служба национального парка «Угра» Муравейники

Как сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парка, столь больших муравьиных «агломераций» ученым известно не так уж много, и каждая из них привлекает пристальное внимание. Поселение муравьев, обнаруженное недалеко от военно-мемориальной тропы «Русиновский берег», отличает еще одна особенность — очень крупные муравейники в центральной части. Размеры некоторых муравейников превышают 3 м в диаметре и 1,5 м в высоту. Причем таких муравейников не один или два, а более десятка.

Подобное сочетание делает данный комплекс уникальным природным объектом, требующим особых мер охраны и тщательного исследования. Собранный материал еще будет изучаться, но уже можно сказать, что это динамичное развивающееся поселение, интенсивно растущее, осваивающее новые территории. Какие-то муравейники стоят брошенные, но неподалеку растут и процветают новые гнезда. Происходящие в комплексе процессы могут длиться не один год, и необходим тщательный мониторинг проявляющихся в нем изменений.

Напомним, рыжие лесные муравьи сооружают муравейники из веточек и хвоинок. Это полезные насекомые, охраняющие леса от листо‑ и хвоегрызущих вредителей. Общественный образ жизни муравьиной семьи, состоящей из миллионов особей, сложное высокоорганизованное поведение — все это отличает рыжих лесных муравьев, делает их интереснейшим объектом для изучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный парк «Угра» был образован в 1997 году. С 2002 года парк — биосферный резерват ЮНЕСКО. Общая площадь парка «Угра», который расположен в шести районах Калужской области 98,6 тысячи гектаров.