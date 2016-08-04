Ташкент, 4 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. В Кашкадарьинской области Узбекистана суд приговорил трех граждан республики на срок от пяти до шести лет лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщил ИА REGNUM представитель суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Осужденные распространяли видео‑ и аудиоматериалы с призывами международной террористической организации «Исламское движение Туркестана» о создании «исламского халифата».

«При этом все осужденные привезли свои идеи из России, где трудились в качестве строительных рабочих и попали под влияние рекрутов организации», — отметил собеседник агентства.

«Исламское движение Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») было создано в 1996 году активистами запрещенных в Узбекистане политических партий, перебравшихся в Афганистан и организовавших там штаб-квартиру.