В Узбекистане за пропаганду терроризма осуждены трое граждан республики
Ташкент, 4 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. В Кашкадарьинской области Узбекистана суд приговорил трех граждан республики на срок от пяти до шести лет лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщил ИА REGNUM представитель суда.
Осужденные распространяли видео‑ и аудиоматериалы с призывами международной террористической организации «Исламское движение Туркестана» о создании «исламского халифата».
«При этом все осужденные привезли свои идеи из России, где трудились в качестве строительных рабочих и попали под влияние рекрутов организации», — отметил собеседник агентства.
«Исламское движение Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») было создано в 1996 году активистами запрещенных в Узбекистане политических партий, перебравшихся в Афганистан и организовавших там штаб-квартиру.