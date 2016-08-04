Ташкент, 4 августа, 2016, 23:09 — ИА Регнум. В Узбекистане младенческая смертность в первом полугодии 2016 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомитет республики по статистике.

ztb.kz Дети танцуют

По данным ведомства, с января по июнь зарегистрировано 3,7 тысячи умерших детей в возрасте до одного года или 10 случаев на тысячу детей (11,4 случая на тысячу детей в 2015 году).

От болезней, возникающих в перинатальном периоде, умерло 53,5% младенцев, от болезней органов дыхания — 24,4%, от врожденных аномалий — 10,2%, от инфекционных заболеваний и травм — 5,6%.

При финансовой поддержке международных организаций в клиниках Узбекистана за этот период были прооперированы 44 ребенка с врожденными аномалиями развития и 10 детей с врожденными пороками сердца.

Свыше 155 тысяч детей получили профилактические прививки против 12 управляемых инфекций. Назначена материальная помощь 1120 семьям с детьми до 14 лет, 8460 — с детьми до 2 лет, а также 2310 малообеспеченным семьям.