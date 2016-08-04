Каир, 4 августа, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Египетские военные ликвидировали на Синайском полуострове лидера террористической группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), который ранее взял на себя ответственность за организацию террористического акта приведшего к гибели российского пассажирского самолета Airbus A321, на борту которого находились 224 человека. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

Youm7.com Обломки потерпевшего крушение самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа»

Сообщается, что речь идет о главаре группировки Абу Дуаа аль-Ансари. Ранее он присягал на верность запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Египетские военные утверждают, что аль-Ансари был ликвидирован в результате авиаудара вместе с 45 своими сторонниками. Разведка США уже подтвердила информацию об уничтожении аль-Ансари.

Напомним, 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». На борту самолета находились 224 человека, все они погибли. Причиной катастрофы стал террористический акт. В ходе расследования было установлено, что взрывное устройство на борт самолета пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха. После этого теракта Россия приостановила авиасообщение с Египтом.