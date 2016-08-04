Афины , 4 августа, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не справятся с очередной волной миграции, если сорвётся сделка с Турцией. Об этом, ссылаясь на министра Греции по делам миграции Янниса Музаласа, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

Музалас предупреждает, что Греция и ЕС подвергнутся «суровой проверке», если сделка с Анкарой потерпит крах. Вероятность последнего растёт в свете неудавшейся попытки госпереворота в Турции, на которую президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил массовыми арестами. Страны ЕС критикуют расправу над исполнителями и организаторами путча военных, предостерегая Анкару от введения смертной казни.

В интервью частному телеканалу Skai греческий министр сказал, что «ни одна страна в Европе не готова» к повторению массового наплыва мигрантов и беженцев, как в прошлом году.

Днём ранее представитель греческого правительства рассказал The Associated Press, что благодаря договору ЕС-Турции количество прибывающих беженцев остаётся низким.

С начала 2015 года до марта 2016 г. на восточные острова Греции прибыло до 1 млн мигрантов.

Согласно т.н. «миграционному соглашению» от 18 марта Турция обязуется вернуть на свою территорию нелегальных мигрантов из Европы (в основном из Греции), а страны ЕС — принять сирийских беженцев из Турции. За её услугу Анкаре европейцы обещали 3 млрд евро.