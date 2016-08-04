Великий Новгород, 4 августа, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Директор Новгородского института развития образования (НИРО) Людмила Старкова с сегодняшнего дня, 4 августа, уволена с занимаемой должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и молодёжной политики Новгородской области.

«Домашняя работа»

«Это решение принято при полной поддержке коллектива НИРО», — отметили в департаменте.

Отметим, что кадровый вопрос в отношении руководителя института ставился пять месяцев назад — в марте нынешнего года, когда в Новгородском институте развития образования по просьбе коллектива побывал губернатор Сергей Митин. Поводом для совещания послужили многочисленные обращения работников НИРО в блог руководителя области по поводу начисления и выплаты им заработной платы. Во время совещания Старковой было предложено уйти в отпуск и сменить род деятельности, а в институт были направлены проверки Счётной палаты Новгородской области.