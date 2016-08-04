Москва, 4 августа, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Перед ответными матчами все склонялись к тому, что в Лиге Европы российские клубы должны пройти в раунд плей-офф. Получилось иначе.

fckrasnodar.ru «Краснодар» уверенно победил

[[[flag-ru]]] «Спартак» (Москва, Россия) — [[[flag-cy]]] АЕК (Кипр) 0:1 (0:0) общий счёт 1:2

«Спартак» (Москва, Россия) — (Кипр) (0:0) общий счёт [[[flag-ru]]] «Краснодар» (Россия) — [[[flag-mt]]] «Биркиркара» (Мальта) 3:1 (3:0) общий счёт 6:1

(Россия) — «Биркиркара» (Мальта) (3:0) общий счёт «Краснодар» свой долг честно исполнил, а вот «Спартак» , видимо, никому ничего не должен. Имея большое преимущество, под конец матча «Спартак» не стал уделять всё внимание сохранению устраивающего его счёта, и пропустил решающий мяч за две минуты до конца матча. Отыграться он уже не сумел. Ну что же, «Спартак лидер чемпионата России после первого тура, и достаточно. В Лигу Европы он не может пробиться третий раз подряд, проигрывая дома после ничьей на выезде соперникам, которые уж точно не сильнее его. Ни один из тренеров, работавших со «Спартаком», не смог нормально настроить игроков на решающий для них в тот момент матч. Они, по-видимому, были плохими тренерами, и их пришлось сменить. Теперь пришёл свой, «спартаковский» тренер, но результат в Лиге Европы получился точно таким же. Видимо, дело не в тренере да и не в игроках.

Отметим, что шансы России подняться в таблице коэффициентов УЕФА на шестую строчку, дающую три места в Лиге чемпионов, надо отложить до следующего года. А уж там тряситесь от страха, Португалия и Франция, Россия вас обгонит. Лига Европы — это не Евро-2016. (Это злобная шутка, соответствующая текущему моменту, извините.)

Завтра, 5 августа, в Швейцарии пройдёт жеребьёвка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Ростов» и «Краснодар» узнают своих соперников.

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