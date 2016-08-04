Москва, 4 августа, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл кипрскому футбольному клубу АЕК и в матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы и теперь вылетает из турнира. Матч проходил сегодня, 4 августа, в Москве.

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

Новый стадион «Спартак» впервые принял матч еврокубка. Болельщики красно-белых заполнили трибуны в надежде на победу любимой команды на родном поле. Первая встреча «Спартака» с АЕК в кипрской Ларнаке закончилась со счетом 1:1, что было довольно неплохо для московской команды на выезде. По всем параметрам «Спартак» должен был победить у себя дома.

Спартаковцы владели инициативой почти все время матча и раз за разом атаковали кипрские ворота. Однако атаки были безрезультатны. И тут на 89-й минуте «красно-белые» прозевали контратаку киприотов и Артем Ребров пропустил удар Ивана Тричковски.

0:1 — печальный итог для «Спартака». Команда выбывает из Лиги Европы и ей предстоит сосредоточиться на чемпионате и Кубке России.