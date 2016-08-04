Берлин, 4 августа, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Находящаяся под критикой из-за подделки своей автобиографии член Бундестага Петра Хинц отказалась от всех должностей в партии СДПГ, передаёт Die Zeit.

petra-hinz.de Петра Хинц

Мандат депутата немецкого парламента Хинц пока не сдала. Фракция социал-демократов обсудит скандал с её участием на первом же заседании после летней паузы, говорит председатель СДПГ микрорайона Эссена, министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Томас Кучати.

В своём почтовом сообщении партии и областному отделению СДПГ квартала Фрохаузен, чьим председателем являлась Хинц, она написала о своей отставке.

54-летний политик попросила председателя Бундестага Норберта Ламмерта о беседе о сложении своих полномочий. По немецким законам, любой депутат парламента Германии может собственноручно выйти из его состава. При этом Хинц не могут заставить подать в отставку.