Тбилиси, 4 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум. В начале августа в Грузии пройдут совместные с США учения Jackal Stone 2016. По информации Службы госбезопасности Грузии, в этих учениях примут участие около 700 военных и гражданских лиц из Грузии и США. В ходе учений будет использован контртеррористический сценарий, который будет способствовать улучшению согласованных действий соответствующих служб обеих стран.

7thArmyJMTC Учения Jackal Stone 2014

На проведение учений откликнулся премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который приветствовал прибытие в Грузию представителей Вооруженных сил США и подчеркнул, что эти учения будут способствовать достижению общей цели обеих стран — обеспечению мира, безопасности и стабильности.

Он напомнил, что Грузия тесно сотрудничает с США в деле обеспечения безопасности, в том числе в рамках миссии твердой поддержки в Афганистане, где вместе с американскими военными несут службу до 900 грузинских военнослужащих. Кроме того, подразделение грузинских военных участвует в операциях Сил быстрого реагирования НАТО.

«Эти учения (Jackal Stone 2016) улучшат наши согласованные действия с тем, чтобы мы могли успешно решать связанные с безопасностью проблемы», — подчеркнул премьер.