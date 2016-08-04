Каир, 4 августа, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Египетские военные ликвидировали Абу Дуа аль-Ансари — главаря «Исламского государства» (структура, запрещённая в России) Синайского полуострова, передает Reuters. Аль-Ансари был убит в ходе серии авиационных атак на город Ариш.

Каменная пустыня. Синай

На страничке ВС Египта в «Фейсбук» говорится также о том, что убиты 45 других членов ИГИЛ (запрещена в РФ) и уничтожены их оружие и склады боеприпасов.

Филиал ИГИЛ (запрещена в РФ) на полуострове Синай пока не подтвердил данную информацию.