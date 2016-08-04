Уфа, 4 августа, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В Башкирии на АЗС в течение месяца цены на бензин менялись несколько раз. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист Ринат Гатауллин, региональный топливный рынок тесно связан с общероссийским, поэтому не следует ожидать развития ситуации, резко отличающейся от всероссийской.

Уфимская АЗС

Эксперт не склонен видеть в этом процессе чего-либо экстраординарного. «Давайте посмотрим, насколько изменились цены на всё, а не только на нефть и бензин, — предлагает Гатауллин. — Было бы неумным надеяться, что при общем изменении цен розничная стоимость бензина сможет долго оставаться неизменной. Да, цены на бензин в республике часто отличались от общероссийских и средних по ПФО, но отличались незначительно и временно». По мнению экономиста, ценовая политика на региональном топливном рынке не может долгое время отличаться от общероссийской. «Если посмотреть на последние 5−6 лет, можно сделать вывод, что цены на бензин росли ежегодно, невзирая на «кризисность» года, росли относительно плавно, в среднем по 2 рубля в год, и попытки антимонопольщиков повлиять на этот процесс были не слишком успешными».

2011 год: «Даёшь бензин по 15 рублей!»

Цена литра бензина от производителя в Башкирии составляет 11,66 рубля. В Уфе делают 13% автомобильного бензина страны. На розничном топливном рынке республики действует 19 компаний. Основные игроки — «Башкирнефтепродукт» и «Лукойл», в начале года «Башкирнефтепродукт» (крупнейшая сеть заправок в Башкирии, на нее приходится две трети розничного рынка топлива) продает литр АИ-92 за 22,9 рубля, АИ-95 за 24,2 рубля. Республика занимает пятое место по ценам на топливо в России. По данным Росстата, бензин в Башкирии в первом квартале 2011 года стал дешевле на 2,5% (по сравнению с декабрем 2010 года). Самый дешевый бензин в Кемеровской области. За литр АИ-92 здесь просят 20,98 рубля. Дороже всего заправляться на Чукотке: литр топлива здесь стоит в среднем 37,7 рубля.

С апреля цены на бензин начинают расти. В это время в Уфе, как и ряде других городов России, проходит небольшой митинг с требованием снизить цену на бензин до 15 рублей.

В сентябре бензин марки АИ-95 стоит уже 27,6 рубля за 1 литр, АИ-92 — 25,6 рубля. 24 сентября в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Кумертау состоялись митинги, пикеты и автопробеги автомобилистов против повышения цен на топливо. Нельзя сказать, что цены на бензин растут только в Башкирии. По сообщению Росстата с октября 2010 года по октябрь 2011 года бензин в России подорожал на 17%.

В ноябре 2011 года было зафиксировано повышение цен на топливо на 1,7%, то есть на 50 копеек. Отметим, что ФАС признала «Башнефть» виновной в злоупотреблении доминирующим положением и завышении цен. Нарушения нефтяная компания добровольно устранила.

В декабре бензин марки АИ-95 стоит уже 28 рублей за 1 литр, АИ-92 — 26 рублей.

2012 год: 30-рублёвый рубеж пройден

Рост цен на бензин запланирован, так как в 2011-ом году депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении поправки в Налоговый кодекс, пересматривающие график повышения акцизов на бензин. По новому графику топливо в России начинает дорожать с лета 2012 года. Так, горючее стандарта Евро-2 увеличится в цене на 35 копеек/литр, а еще через год подорожает на 1,4 рубля/литр. Рост акцизов на топливо стандарта Евро-3 составит 35 копеек и 1,35 рубля соответственно. Увеличение акцизов на дизтопливо составит за это время 20 и 40 копеек соответственно.

Цены начали расти еще до наступления лета. В двадцатых числах апреля уфимцы заметили, что стоимость литра 92-го и 95-го на заправках «Лукойла» заметно подскочила, не прошло и недели, как последовал новый скачок цен — до 26,75 рубля за литр АИ-92 и до 29,35 рубля за литр АИ-95. Чуть позже выросли цены и на АЗС «Башнефти».

В октябре бензин подорожал на 1,2%, дизельное топливо — на 1,9%. Преодолена «психологическая отметка» в 30 рублей — бензин АИ-95 стоит 30,26 рубля за литр, дизтопливо — 30,80 рубля. АИ-92 в республике обходится минимум в 27,42 рубля за литр.

Итоги года: акцизы на бензин в 2012 году повышались дважды, с 1 января и 1 июля, розничные цены на бензин выросли на 6−7%, цены на дизельное топливо увеличились на 12−13%. Причем официальная годовая инфляция составила 6%, акцизы в среднем за год выросли на 7%. Автомобилисты обещали провести акции, но их или не последовало, или они остались незамеченными.

2013 год: в пределах инфляции

С 1 января 2013 года также были увеличены акцизы на топливо всех классов, кроме бензина класса Евро-5. Цены на бензин и дизтопливо растут, как отмечают эксперты, «в пределах инфляции». Летом 1 литр АИ-92 стоит около 28 рублей, АИ-95 — около 31 рубля. Митингов и других акций по этому поводу, в отличие от 2011 года, не наблюдается.

2014 год: у соседей дешевле

К маю с начала года в Башкирии произошел рост стоимости бензина, в среднем, на 4−5%. Литр АИ-95 стоит 33,90 рубля (самая высокая цена в ПФО), цена дизтоплива за литр составляет 33,1 рубля, 92-й бензин отпускается по цене 30 рублей за литр. Рост оптовых цен связывается со снижением пошлины на экспорт нефти и повышением налога на добычу полезных ископаемых. По сравнению с 2013 годом оптовые цены стали выше на 10−15%.

В мае 2014 года было отмечено, что на заправках «Башнефти» в соседних регионах бензин стоит дешевле, чем в Башкирии. Например, цена АИ-92 в Тольятти составляла 28,5 рубля, что на 1,5 рубля ниже, чем в Уфе. По откликам автолюбителей, на АЗС одной и той же компании за бензин одной и той же марки в разных районах Башкирии могут устанавливать разные цены.

Тогда же, в мае, Управление антимонопольной службы по Башкирии возбуждает дело в отношении ОАО АНК «Башнефть». УФАС углядело признаки нарушения п.1 ч.1 статьи «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).

С 10 июля цена АИ-95 составляла 34,3 рубля, стоимость АИ-92 достигла 30,4 рубля за литр. Всего за 2014 год компания повышала цены на заправках шесть раз.

2015 год: опять УФАС, опять мимо

2015 год мало чем отличался от 2014-го. По данным Башстата, за 2015 год бензин в Башкирии подорожал на 4,8%, а дизельное топливо — на 3,7%. Инфляция в республике составила 10,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года УФАС снова намеревалась проверить, насколько законно «Башнефть» поднимало цены на топливо. По словам главы УФАС по Башкирии Зульфиры Акбашевой, ведомство инициировало проверку обоснованности повышения розничных цен второй раз за год на заправках «Башнефти». В УФАС также возбудили дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке из-за разной цены 92-го бензина в разных районах Башкирии. Однако в октябре 2015 года проверки УФАС показали, что нарушения законодательства в действиях нефтеперерабатывающих предприятий отсутствуют. Акбашева пояснила, что рост цен связан с экономической ситуацией в стране.

Однако в конце 2015 года компания «Башнефть» снизила цены на своих автозаправках. Изменения коснулись популярного 92-го бензина, 92-го ATUM и 95-го. Литр горючей жидкости этих марок подешевел на 30 копеек. 92-й бензин стал стоить 32,8 рубля, 92-й ATUM — 33,3 рубля, 95-й — 36,1 рубля. В «Башнефти» пояснили, что изменение стоимости топлива связано со снижением биржевых цен на нефтепродукты.

2016 год. Первое полугодие.

Стоимость бензина от производителя, то есть до того, как производитель заплатит все налоги и акцизы, составляет всего 16,46 рубля. По данным Башстата, с января по июнь 2016 года топливо в зависимости от марки подорожало на 1,7−2,4%%.

Вопреки ожиданиям, в Башкирии первоапрельское повышение акцизов на бензин и дизтопливо почти не сказалось на ценах: рост произошел ранее ‑ и в марте, и в феврале. Причем в феврале 2016 года в Башкирии был самый дорогой бензин АИ-95 среди субъектов ПФО. А Росстат отмечал повышение цены на бензин в Башкирии на 0,1% при удешевлении топлива в 65 регионах страны.

С 20 марта на заправках «Башнефти» цены на бензин выросли на 1,5%, в пресс-службе компании повышение цен связали с ростом оптовых биржевых цен и инфляцией. По состоянию на 5 апреля на АЗС «Башнефти» литр АИ-95 стоил 36,6 рубля за литр, АИ-92 — 33,3 рубля, дизтопливо — 35,7 рубля. В «Лукойле» литр АИ-92 стоил чуть больше 34 рублей, литр АИ-95 — больше 37 рублей. В «Интеграле» литр АИ-95 предлагали за 36 рублей ровно, литр АИ-92 обходился покупателям в 32,5 рубля.

2016 год. Душный июль, жаркое начало августа

В июле топливный рынок республики менялся почти еженедельно: на заправках «Лукойл» за июль 4 раза менялись цены с шагом от 10 копеек за литр. Рекорд июля: 26 числа литр 95-го бензина стоит 38,8 рубля, а 92-го — 35,3 рубля.

Большинство уфимцев воспринимает эти изменения достаточно спокойно. «Нас больше волнуют повышение цен на общественный транспорт, ЖКХ-тарифы, многое другое — отмечает Ильдар Анваров. — Прямой зависимости цены проезда от стоимости бензина нет. В Крыму бензин еще дороже, около 40 рублей за литр, а поездки на автобусах гораздо дешевле, в курортном Судаке они обходятся в 11 и 14 рублей».

В августе автозаправочные станции «Лукойл» снизили в Уфе стоимость бензина марки АИ-92 на 30 копеек до 35 рублей ровно.

Цены на АЗС «Башнефти» отличаются незначительно: АИ-95 стоит 37,80 рубля, ATUM-95 — 38,3 рубля, АИ-92 — 34,6 рубля, ATUM-92 — 35,1 рубля за литр.

Два мнения

«С 2011 года цена от производителя выросла на пять рублей, розничная цена — примерно на 10 рублей, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Если учесть, что цена нефти не является главной составляющей в цене на бензин, то все выглядит более или менее предсказуемо».

«Цена бензина долгое время была сравнима с курсом доллара в рублях, — напомнил один из уфимцев. — В народе считают, что пока эти цифры не приблизятся друг к другу, процесс роста цены на бензин будет продолжаться».

Цитата и факты

«Растет цена на нефть, мы потребляем более половины покупной нефти, эту нефть по более низкой цене никто нам продавать не собирается, поэтому цена перекладывается на цены всех видов топлива». (президент «Башнефти» Александр Корсик, 2011 год).

Как заявляют в Российской топливном союзе, доля нефти в конечной стоимости литра бензина чисто символическая — порядка 4%. До 60% в стоимости литра горючего — это налоги, в том числе акциз на бензин и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В 2008 году оптовые цены упали с 18 тыс. до 8 тыс. рублей за тонну — в 2,5 раза.