Никосия, 4 августа, 2016, 21:33 — ИА Регнум. На Кипре арестован 28-летний австриец по подозрению в связях с террористическими организациями. Об этом со ссылкой на кипрского министра юстиции Йонаса Николау передаёт Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Николау сообщил AP, что кипрские власти получили соответствующую наводку от польской Интерпол. Последняя известила Никосию о том, что мужчина пытался уехать на Кипр после того, как польские власти депортировали его из страны.

Принявший недавно ислам мужчина был арестован вечером 3 июля, когда пытался перейти с турецкой на греческую часть острова. На Кипр он приехал из Стамбула. Австриец находился в списке лиц, подозреваемых в радикализации. Поездку на Кипр он объяснил тем, что хотел помолиться в мечети, где похоронена тётя пророка Мухаммеда.

Николау заявил, что мужчину скоро депортируют в Австрию.