На Кипре задержали австрийца по подозрению в терроризме
Никосия, 4 августа, 2016, 21:33 — ИА Регнум. На Кипре арестован 28-летний австриец по подозрению в связях с террористическими организациями. Об этом со ссылкой на кипрского министра юстиции Йонаса Николау передаёт Associated Press.
Николау сообщил AP, что кипрские власти получили соответствующую наводку от польской Интерпол. Последняя известила Никосию о том, что мужчина пытался уехать на Кипр после того, как польские власти депортировали его из страны.
Принявший недавно ислам мужчина был арестован вечером 3 июля, когда пытался перейти с турецкой на греческую часть острова. На Кипр он приехал из Стамбула. Австриец находился в списке лиц, подозреваемых в радикализации. Поездку на Кипр он объяснил тем, что хотел помолиться в мечети, где похоронена тётя пророка Мухаммеда.
Николау заявил, что мужчину скоро депортируют в Австрию.