Великий Новгород, 4 августа, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Сенатор Александр Коровников ведёт переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу о возвращении авиационного полка в город Сольцы Новгородской области, который расформировали в 2010—2011 годах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сенатор заявил на пресс-клубе в Новгородском Союзе журналистов.

«Слава советскому народу — творцу могучей авиации!»

«Я буду встречаться с Шойгу, чтобы вернуть из Энгельса наш гарнизон», — сказал Коровников, отметив, что сейчас самолёты с авиабазы в Энгельсе прилетают в Сольцы на дозаправку.

На территории Солецкого военного городка, по словам сенатора, между тем стоят пустые квартиры, которые содержатся за счёт муниципалитета. С министром обороны сенатор намерен также обсудить проблему заброшенного военного госпиталя в центре Великого Новгорода, на набережной реки Гзень.

Отметим, что 840-й Краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк базировался в городе Сольцы Новгородской области более 50 лет. Решение о его расформировании было воспринято в районе тяжело, с уходом полка город потерял и молодых специалистов, и целые семьи, опустела школа, проблемными стали вопросы содержания имущества Минобороны и земель, принадлежащих военному ведомству. Сейчас на территории военного городка по-прежнему функционируют две войсковые части — ремонтно-техническая база и авиационная комендатура, а основная задача Солецкого гарнизона заключается в поддержании в боевой готовности аэродрома.