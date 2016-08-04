Ржев, Тверская область, 5 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. В музее РВИО «Калининский фронт. Август 1943», расположенном в поселке Хорошево Ржевского района Тверской области, прошли памятные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине первого салюта в Великой Отечественной войне. В музее подготовили специальную выставку, на которой собрали уникальные артефакты, связанные с памятной встречей командующего Калининским фронтом генерала Андрея Еременко и верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине первого салюта в Великой Отечественной войне

Дарья Антонова ИА REGNUM Шинель Иосифа Сталина

В музее выставили шинель и трубку Сталина 1939 года; бинокль, через который он осматривал боевые позиции в 1943 году; бурку, погоны и Звезду Героя Советского Союза Андрея Еременко; трофейный баян, принадлежащий Фридриху Паулюсу; боевые знамена частей, освобождавших Ржев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казаки во время мероприятия, приуроченного к 73-й годовщине первого салют

На торжественном мероприятии присутствовала дочь Еременко Татьяна, ее внук Андрей, ветераны Великой Отечественной войны, директор музея Лидия Козлова и глава Ржевского района Валерий Румянцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной Войны у музея «Калининский фронт. Август 1943»

В 2015 году силами РВИО и администрации района деревянный дом-музей в Хорошево был отреставрирован и оснащен современной техникой, а экспозиция пополнена уникальными документами и фотографиями. С 2015 года в музее побывали тысячи посетителей, включая 937 родственников бойцов, погибших в боях подо Ржевом.