Берлин, 4 августа, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «проповедником ненависти», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бигуди

В рамках часа вопросов на тему внешней политики в Ростоке Штайнмайер рассказал, что он с большой тревогой наблюдает за «чудовищем национализма», распространяющимся по всему миру. «Что их всех объединяет: Они играют страхами людей, они делают политику с помощью страха», — заявил глава МИД ФРГ.

Национализм — «воспламенитель общества», чей огонь позднее подожжёт приюты для беженцев, отметил Штайнмайер. Он дал понять, что миграционные волны в других частях мира ощущаются сильнее, чем в Германии. Немецкие правые, как партия Альтернатива для Германии, эксплуатируют кризис беженцев для своей популярности, полагает он. Член СДПГ призвал мирно решать конфликты.

«Этот воспламенитель можно, нужно потушить в кабинах на избирательном участке», — сказал дипломат с оглядкой на предстоящие выборы в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания 4 августа.