Ижевск, 4 августа, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Соловьев рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о социально-экономическом развитии республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Даже в нынешних сложных условиях Удмуртия продолжает поступательное развитие.

government.ru Встреча Дмитрия Медведева с главой Удмуртской Республики Александром Соловьёвым

В подтверждение Соловьев привел статистические данные. Так, в первом полугодии текущего года естественный прирост населения составил 726 человек, индекс физического объема промпроизводства составил 105,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Ввод жилья в республике увеличился на 20%. В частности, возведены жилые дома по программе «Молодежная квартира». Также построены стадион в Сарапульском районе, детские сады, здания МФЦ и ФАП в районах региона. В рамках реализации федеральной программы «Школа-2025» в микрорайоне «Столичный» в Ижевске строится новое учебное заведение. В сентябре планируется ввод в эксплуатацию моста через Каму.

Кроме того, Удмуртия улучшила рейтинговые позиции. В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Удмуртия поднялась с 46 на 38 место, в рейтинге качества инвестиционного климата с 43 места на 29. Соловьев считает, что этому способствовали преференции, предусмотренные законодательством республики. В том числе, выделение земельных участков без конкурса под крупные инвестпроекты стоимостью выше 50 млн рублей, освобождение инвесторов от налога на имущество, снижение налога на прибыль до 10% и право на полное освобождение от налога на имущество без всяких конкурсных процедур для инвесторов.

По уровню государственно-частного партнерства Удмуртия поднялась с 15 места на 13.

Также стороны обсудили тему безопасности летнего отдыха детей и перспективы дальнейшего развития туристического кластера «Камский Берег».

В завершении встречи Соловьев пригласил Дмитрия Медведева посетить Удмуртию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках встречи Соловьев рассказал о темпах внедрения МФЦ в республике. В настоящее время они действуют во всех 32 муниципальных районах региона, услугами МФЦ пользуются 97% населения.

В то же время, отметил Соловьев, полностью перевести все госуслуги под крыло МФЦ пока не удается, «но уже подошли к цифре примерно 90%».