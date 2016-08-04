Радио REGNUM: второй выпуск за 4 августа
Москва, 4 августа, 2016, 20:51 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Латвию раздражает монета в память об освобождении Риги от фашистов. Министерство иностранных дел страны утверждает, что разгром нацизма принес Латвии «репрессии и оккупацию»;
- Учительское сообщество Хабаровского края чувствует себя оскорбленным словами премьер-министра России Дмитрия Медведева о заработной плате преподавателей;
- На Ямале выписывают первых пациентов, пролеченных от сибирской язвы;
- Правительство Севастополя констатирует неисполнение бюджетных обязательств в первом полугодии в размере двух миллиардов рублей;
- Депутат от партии «Справедливая Россия» просит Шойгу наказать повесивших доску Маннергейму в Петербурге