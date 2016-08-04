Севастополь, 4 августа, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Правительство Севастополя в первом полугодии освоило 86,6 млн рублей Резервного фонда. Об этом 4 августа в ходе отчета департамента финансов заявил его глава Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx Malev Колокол. Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Севастополь

«В соответствии с законом города, с учетом внесенных изменений, Резервный фонд правительства на 2016 год был утвержден в объеме 250 млн рублей. На основании постановления правительства из Резервного фонда было выделено 93,2 млн рублей, из которых на 1 июля освоено 86,6 или 93%, — сказал Штоп. — Нераспределенные средства Резервного фонда составляют 156,8 млн рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне директор департамента финансов сообщал, что в первом квартале 2016 года на ликвидацию последствий энергоблокады из средств фонда было выделено около 74 млн рублей.

Добавим, что Резервный фонд правительства города на 2015 год был утвержден в размере 247 млн рублей, и в конце года увеличен на 150 млн рублей в связи с введением на территории города режима ЧС. Итоговый объем фонда составил 397 млн рублей.

В 2015 году правительство Севастополя израсходовало 177 млн рублей на закупку топлива для заправки дизель-генераторов.

Читайте также: 250 млн рублей Резервного фонда — расходы Севастополя во время блэкаута