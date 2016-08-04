Кабул, 4 августа, 2016, 20:46 — ИА Регнум. На востоке Афганистана совершил аварийную посадку вертолет Вооруженных сил Пакистана. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал Dunya News со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

Сообщается, что вертолет Ми-17 направлялся на ремонт. Он был вынужден совершить жесткую посадку на востоке Афганистана по техническим причинам. Члены экстремистского движения «Талибан» взяли экипаж вертолета из семи человек в плен. По предварительным данным, среди экипажа может быть один гражданин России, остальные — пакистанцы.

Уточняется, что вертолет вылетел их пакистанского города Пешавар и следовал в узбекистанскую Бухару.

Подробности уточняются.