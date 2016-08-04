Исламабад, 4 августа, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Вертолёт правительства Пакистана потерпел крушение в районе, контролируемом движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане, передаёт Reuters. Есть предположения, что экипаж и все пассажиры взяты в заложники боевиками.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан»

Вертолёт пошёл на снижение в провинции Логар, около границы Афганистана с неуправляемыми и горными территориями племён Пакистана.

«Те, кто задержан талибами, это пакистанцы», — говорит представитель губернатора Логара — Самим Салех. «Вертолёт не был подбит, но совершил посадку по технической причине», — добавил он.

МИД Пакистана подтвердил, что летательный аппарат, принадлежавший правительству Пенджаб, пошёл на снижение. О судьбе экипажа в Исламабаде пока неизвестно.