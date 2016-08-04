Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был вынужден лично вмешаться в конфликт застройщика с жителями ЖК «Капитал», которые вторую неделю блокируют строительные работы по расширению проспекта Строителей в деревне Кудрово под Петербургом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, до принятия решения по законности работ стройка будет приостановлена.

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Конфликт между застройщиком и инициативной группой жителей длится уже несколько дней. Местные жители утверждают, что расширение дороги, которая проходит рядом с одним из жилых домов, производится с нарушением. По словам активистов, расширенный проспект займет их придомовую территорию. Руководство компании-застройщика «Кудрово-град» отрицает факт нарушения.

Ранее жители начали сбор подписей против этого строительства на портале change.org, а также направили коллективные жалобы в прокуратуру, следственный комитет и в администрацию президента.

Вместе с тем, вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин заявил о законности строительства спорной дороги. По его словам, у застройщика есть разрешение на строительство, выданное МО «Заневское сельское поселение», проект получил положительное заключение экспертизы.

«Строительство дороги ведется в полном соответствии с ППТ (проект планировки территории, — прим.ред.), утвержденным властями Заневского поселения в 2007 году, а также в полном соответствии с действующими нормативами. Отступ от края проезжей части до фасада жилой застройки составляет не менее 8 метров», — утверждает чиновник.

Глава региона сегодня, 4 августа, встретился с протестующими и призвал стороны не усугублять конфликт обращением в суд, поскольку это значительно затянет сроки решения проблемы. Губернатор заверил местных жителей, что будет проведена экспертная оценка проекта, и протестующие получат всю запрошенную ими документацию. Через 10 дней, как пообещал Александр Дрозденко, представители инициативной группы будут приглашены на встречу в областном правительстве по этой тему.

Застройщик сооружает на этом участке четырехполосную дорогу, которая соединит Областную улицу с выходом на проспект Косыгина и Ленинградскую улицу с виадуком в сторону Заневского сельского поселения. По словам Михаила Москвина, работы идут уже больше месяца и выполнены на 90%.

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Добавим, что именно этот конфликт имел в виду Александр Дрозденко, когда говорил ранее о том, что жители пригородного поселка Мурино, в отличие от обитателей Кудрово, были бы рады любому расширению дороги, поскольку транспортная ситуация в Мурино — намного тяжелее, чем в Кудрово.

«Здесь бьются за сужение проезжей части. В то же время, если сегодня муринским предложить дорогу, любую — с расширением, с сужением — наверное, ничего кроме счастья, лица местных жителей не демонстрировали бы», — заявлял Дрозденко.