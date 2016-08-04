Варшава, 4 августа, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши отреагировал на информацию о том, что один из украинских депутатов внес на обсуждение в Верховную раду проект резолюции о признании геноцидом действий Польского государства в 1919—1951 годах. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 августа, пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Рафал Собчак.

.clubvi.ru ЛИПНИКИ (LIPNIKI), уезд Костопол, воеводство луцкое. 26 марта 1943. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, совершённой ОУН — УПА. За забором стоит Йержи Скулски, который спас жизнь благодаря имеющемуся огнестрельному оружию

Он заявил, что сам факт внесения подобной резолюции в Верховную раду и её название вызвали в Варшаве недоумение. При этом Собчак отметил, что поскольку текст проекта резолюции ещё не был опубликован на сайте украинского правительства, говорить о её содержании пока рано.

Собчак подчеркнул, что путь к пониманию и построению доброй атмосферы польско-украинских отношений следует прокладывать открыто и на основе правдивого исторического диалога.

Напомним, внефракционный украинский депутат Олег Мусий внес на рассмотрение Верховной рады проект резолюции о признании геноцидом украинцев действий Польского государства в 1919—1951 годах.

Напомним, это украинцы устроили геноцид польского населения в годы Великой отечественной войны. Пособники нацистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), вырезали польское население Волыни Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.