Анкара, 4 августа, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Напряжённость в связи с переговорами о вступлении Турции в Евросоюз набирает обороты. Турецкое правительство ответило на призыв властей Австрии разорвать переговоры о членстве Анкары в блоке, передаёт Der Spiegel.

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Слова австрийского канцлера Кристиана Керна похожи на требования правых экстремистов, комментирует министр Турции по делам ЕС Омер Челик.

«Критика — несомненно, демократическое право, но есть разница между критикой о Турции и позиционированием против Турции».

Турция с 2005 года ведёт переговоры о вступлении в ЕС. Однако, после неудачной попытки госпереворота 15 июля и расправы над организаторами и участниками путча турецких военных многие европейские политики потребовали прекратить переговоры с Анкарой.