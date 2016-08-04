Великий Новгород, 4 августа, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Новый глава Пестовского муниципального района Новгородской области будет избран депутатами районной думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, в течение 50 дней с момента прекращения полномочий Александра Гавриленко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-центре правительства региона.

Герб города Пестово и Пестовского района Новгородской области

В соответствии с решением думы Пестовского района конкурс по отбору кандидатур на должность главы района пройдёт 15 сентября 2016 года.

Напомним, Александр Гавриленко был избран на пост главы Пестовского района в 2013 году, он участвовал в выборах от партии КПРФ и выиграл их с 60,78% голосов. 3 августа он подал в отставку по собственному желанию, дума Пестовского района на внеочередном заседании досрочно прекратила его полномочия.