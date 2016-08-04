Черкесск, 4 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии появится всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Медовые водопады», который предполагает создание культурно-этнографического комплекса в кавказском стиле XVIII—XIX вв. Это будет музей под открытым небом, представляющий национально-самобытную культуру карачаевского народа и других народов республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы КЧР 4 августа, в настоящее время ведется строительство первой очереди комплекса.

smileplanet.ru «Медовые водопады.»

Он расположится на участке в 10 га. Кафе на 250 мест и гостевой дом рабочие уже возвели. Завершается строительство гостиницы на 25 номеров. Кроме того, здесь появятся конюшни, сувенирные магазины, помещения для контактного зоопарка.

В рамках второй очереди планируется построить конноспортивный манеж. В ресторане кавказской кухни будут проводиться торжества и свадьбы по национальным обычаям и традициям. В мастерских можно будет познакомиться с народными промыслами.

Участие в проекте принимает как государство, так и бизнес. За счет внебюджетных источников финансирования строится туристическая составляющая, за счет бюджетных средств — подводящая инфраструктура.

Напомним, инвестпроект прошел конкурсный отбор в Федеральном агентстве по туризму и был включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».