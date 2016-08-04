Атланта, США, 4 августа, 2016, 20:05 — ИА Регнум. В третей четверти 2016 года экономика США, скорее всего, выростет на 3,7% в годовом исчислении. Об этом со ссылкой на оценку Федерального резервного банка Атланты о темпах ВВП (Atlanta Fed GDPNow forecast) передаёт Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

По данным банков, во втором квартале 2016 года прирост составлял 1,2%.

По последним оценкам, ВВП в третьем квартале рос немного быстрее, чем на 3,6 процента — показателя, рассчитанного 3 августа, говорится на официальном сайте регионального отделения Федрезерва.