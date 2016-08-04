Братислава, 4 августа, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Короткий переходный период однополярного мира, наступивший после окончания холодной войны, стремительно подходит к концу. Проблема заключается не столько в том, что Запад в лице Европы и Соединенных Штатов теряет политическое господство. И не в том, что экономики США и ЕС по инерции все еще растут, но уже слабо. Проблема заключается в том, что другие в последние десятилетия стремительно догоняют нас, изменяя тем самым относительный баланс сил между странами. Ведь чем больше таких стран, как Россия, Турция или Китай, и чем они богаче, тем больше они имеют возможностей постоянно влиять на события во все более широкой области, пишет газета.

ИА REGNUM

Новое богатство этих стран пробудило амбиции и аппетиты местных политических элит и заставляет их действовать стремительно, чтобы реализовать свои устремления. Если же рост в них замедляется или в этих странах появляются какие-то экономические проблемы, то их политическая элита начинает искать убежище в национализме и политически напрягать мышцы. Это эффективный способ отвлечь внимание собственного населения от внутриполитических и экономических трудностей. С другой стороны, конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Южно-Китайского море фрустрируют контролируемые американцами государства — сателлиты. У тех остается все меньше и меньше энергии и решительности действовать, отмечает Actuality.

Когда Барак Обама в 2009 году занял Белый дом, он совершил фундаментальную ошибку. По крайней мере, в начале своего правления нынешний президент США надеялся, что такие страны, как Россия или Китай, возьмут на себя обязательство по подержанию сложившегося международного порядка, который ранее гарантировал гегемонию Соединенных Штатов. Подобные пожелания оказались иллюзией.

Правительства этих стран стремятся к совсем другим целям. В нынешней американской внешней политике есть некий идеалистический аспект, из-за которого власти США не учитывают, что развивающиеся региональные державы эгоистично претендуют на доминирование в непосредственной близости от своих территорий. Таким образом, Китай провоцирует своих соседей в Восточной Азии, а Россия стремится консолидировать постсоветское пространство под своим началом, даже Турция, будучи вынужденным союзником Запада, все больше обретает уверенность в собственных силах, не говоря уже об «Исламском государстве», полагает издание.

Причин ослабления цивилизации Запада и усиления региональных игроков несколько. От странной денежно-кредитной политики Запада до его опустошительной идеи свободы и сомнительной идеологии интеллектуальных салонов, которые бросают вызов традиционным национальным, религиозным и даже сексуальным идентичностям. Из-за них Запад стремительно теряет привлекательность в глазах многих своих граждан, не говоря уже об иностранцах. А ведь люди, утомленные собственной цивилизацией, не будут иметь желания ее защищать