Черкесск, 4 августа, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Государственной думы седьмого созыва предприниматель, глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов заручился необходимым количеством подписей избирателей. Подписные листы он сдал в окружной избирком Черкеска накануне, сообщили ИА REGNUM в республиканской избирательной комиссии 4 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Баллотироваться Тоторкулов будет в порядке самовыдвижения по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16. Рабочая группа уже приступила к работе. Будут проверены порядок сбора подписей избирателей, оформление подписных листов, достоверность подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах кандидата.

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Добавим, что на выборах в Госдуму РФ самовыдвиженцам необходимо заручится поддержкой 10 тыс. избирателей. Тоторкулову удалось собрать в пять раз больше — 50 тыс. подписей.

Напомним, что ранее предприниматель Алий Тоторкулов жаловался на препятствия, с которыми он столкнулся, желая участвовать в праймериз «Единой России» в Карачаево-Черкесии. Документы на участие в выборках он подал в качестве независимого кандидата по одномандатному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в нижнюю палату российского парламента в Карачаево-Черкесии в порядке самовыдвижения подали документы пять претендентов на депутатские мандаты.