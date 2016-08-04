Махачкала, 4 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. За последнее время товарооборот России с Азербайджаном через территорию Дагестана значительно вырос, чему способствует роль главы Дагестана Рамазана Абдулатипова по налаживанию связей с соседней республикой, считает дагестанский журналист из Дербента Магомед Ханмагомедов. Об этом он сегодня, 4 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

president.e-dag.ru Рамазан Абдулатипов

По его мнению, глава республики с самого начала ратует за более тесные отношения с Азербайджаном: «Роль его очевидна. Стоит ли напоминать, что именно при нем в Махачкале открылся памятник известному дагестанскому и азербайджанскому политику Азизу Алиеву, который является дедом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Абдулатипов организовал роскошный праздник «Дни Дагестана в Азербайджане». Он выступал за открытие в Дагестане консульства АР, что позволит решать многие вопросы. Он как дипломат понимает насколько это важно».

Помимо стараний главы Дагестана, причиной роста товарооборота он назвал и необходимость для России искать новых поставщиков сельхозпродукции в связи с западными экономическим санкциями. А Азербайджан в этом плане имеет возможности поставлять сельхозпродукцию. Но при этом, отмечает журналист, в Дагестан еще не пришел какой-либо крупный инвестор, что может быть связано с определенными рисками на дагестанском рынке. Хотя, большой бизнес Азербайджана неплохо себя чувствует в таких регионах как Краснодарский, Ставропольский края и в Ростовской области. Такие компании как «Тексим», «Сон» и другие активно строят свои перерабатывающие предприятия на этих территориях.

Отметим, 2 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главу Дагестана Рамазана Абдулатипова одной из высших наград Азербайджана — орденом «Достлуг» (Дружба). Глава Дагестана периодически посещает соседнюю республику и выступает за укрепление экономических и культурных связей с ней. В декабре 2013 года Абдулатипов в Баку провел ряд официальных встреч, на которых обсуждались перспективы развития отношений Азербайджана и Дагестана.

В октябре 2015 года он посетил соседнюю республику с неофициальным визитом, в ходе которой несколько дней проходил лечение в лечебном курорте Нафталан.

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В феврале 2015 года дагестанский глава заявил, что в Дербенте необходимо открыть азербайджанское консульство.

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А в мае 2016 года в Махачкале был открыть мемориал азербайджанскому и дагестанскому политику Азизу Алиеву, который является дедушкой нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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