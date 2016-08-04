Буэнос-Айрес, 4 августа, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри призывает Аргентину быть терпеливой с темпами экономического роста при новом президенте Маурисио Макри, передает Reuters. Последний, занявший должность в прошлом году, обещал повысить инвестиционную привлекательность страны.

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Во время своего первого визита в Аргентину в качестве главного американского дипломата Керри затронул тему растущего недовольства аргентинцев по поводу стагнации экономики их страны.

«Все не может измениться за одну ночь», — обратился Керри к группе местных бизнесменов.

«Избавление от вредных привычек требует немного времени, и инвестициям нужно немного времени, чтобы упрочиться и создавать импульс. … Но я на 100 процентов уверен, как и президент Обама, что Аргентина на правильном пути. Люди должны быть терпеливыми», — добавил он.