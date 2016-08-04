Ставрополь, 4 августа, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выясняют обстоятельства драки юных российских футболистов со сверстниками в Норвегии. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает «Р-Спорт».

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Ранее сегодня стало известно, что российскую футбольную команду «Космос» отстранили от участия в соревнованиях для подростков до 19 лет Norway Cup. Российские футболисты подрались со своими соперниками.

В итоге команде «Космос» засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Также независимое жюри Кубка Норвегии оштрафовало «Космос» на 2 тысячи норвежских крон (около 15 тысяч рублей). Более того, российской команде запретили участвовать в норвежском кубке в будущем.

Каких-либо подробностей инцидента пока нет. Что послужило причиной драки, и кто выступил зачинщиком не известно. Федерация футбола Ставропольского края пока не смогла связаться с тренером «Космоса». По всей вероятности, он до сих пор находится в Норвегии.

Также предпринимаются попытки выйти на связь с родителями юных футболистов.

Тренер норвежской команды, которая противостояла российскому «Космосу» — Тронд Лервик заявил норвежским СМИ, что юные футболисты из России атаковали одного из норвежских футболистов после удаления вратаря «Космоса». Массовая драка продолжилась даже после свистка судьи об отмене матча. В итоге Лервику пришлось увести норвежцев с поля и вызвать полицию. Поле боя осталось за российскими футболистами.