Тбилиси, 4 августа, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с первой леди Макой Чичуа отправился в Бразилию. По информации пресс-службы президента Грузии, президент и его супруга будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

В рамках визита Георгий Маргвелашвили встретится с членами олимпийской сборной Грузии, будет присутствовать на выступлениях грузинских спортсменов, а также примет участие в приеме, который для высокопоставленных гостей олимпиады дадут исполняющий обязанности президента Бразилии и президент МОК.

В рамках визита президент Грузии проведет двусторонние встречи с лидерами разных стран.