Москва, 5 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить конкретный перечень транспортных средств, которые не будут штрафовать за езду по выделенным полосам, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. Внесенными в Госдуму поправками в КоАП парламентарий планирует привести конкретный перечень транспортных средств, на которые не распространяются требования раздела 18 «Приоритет маршрутных транспортных средств» Правил дорожного движения (ПДД).

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Статья 12.17 КоАП дополняется примечанием, в котором устанавливается, что положения частей 1.1 и 1.2 не распространяются на водителей и собственников транспортных средств, используемых в качестве школьных автобусов, легковых такси, а также водителей транспортных средств оперативных спецслужб.

Предлагаемые в законопроекте изменения позволят устранить произвольное толкование норм статьи 12.17 КоАП при вынесении постановлений об административных правонарушениях, что существенно сократит число судебных тяжб, а также защитит законные права и интересы участников дорожного движения, в том числе водителей транспортных средств оперативных спецслужб, отмечает Нилов.

«Несмотря на то, что, в соответствии с ПДД, транспортные средства оперативных служб, легковые такси и школьные автобусы имеют право двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, их водителям и собственникам приходится тратить много времени и нервов, чтобы опротестовать штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме», — пояснил автор инициативы.

Если закон будет принят, водители и собственники транспортных средств оперативных служб (например, пожарной охраны, службы газовой сети, скорой помощи, полиции), обозначенных специальными цветографическими схемами, легковых такси и школьных автобусов не будут привлекаться к административной ответственности за движение по выделенной полосе для общественного транспорта вне зависимости от субъекта РФ.