Екатеринбург, 4 августа, 2016, 19:31 — ИА Регнум. На Урале педагоги с возмущением отнеслись к рекомендации председателя правительства России уходить в бизнес, если не нравится преподавательская зарплата. При этом многие учителя боятся открыто выразить своё возмущение, опасаясь потерять даже те копейки, которые получают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советская школа

Тем не менее, нашлись преподаватели, которые смогли открыто выразить своё мнение. «Очень обидное заявление от одного из первых лиц государства. Фактически, премьер-министр таким образом заявляет, что есть люди первого сорта и вторые, неважные для страны педагоги и преподаватели. Открыто подчеркивается «ищите деньги в других местах». В результате, что мы имеем? Сокращение бюджетных мест в вузах для студентов, урезание зарплат преподавателям высшей школы, падение качества образования, начиная со школ. Я люблю свою работу, наш Уральский федеральный университет, всегда живу надеждой, что правительство обратит внимание на финансовую сторону науки и образования. Но подобные заявления искореняют оптимизм и всяческие надежды», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель Уральского федерального университета (Екатеринбург) Юрий Чемякин.

А один из челябинских преподавателей уверен, что заявление Медведева безответственное. «Это безответственное заявление человека, уровень которого — даже не область, а кишлак. Ни одно правительство не сделало столько для дискредитации образования, как нынешнее. В мире существует тенденция поддержки образования, в России — его развала. У России с нынешней системой образования нет будущего. Нынешняя концепция образования — воплощение плана небезызвестного Альфреда Розенберга о минимальных знаниях, которые необходимы неполноценным народам для того, чтобы суметь воспринимать указания своих господ. Ну и соглашусь с «эхом Москвы»: ни один оппозиционер не сделал столько для дискредитации ЕР, как наш уважаемый политик», — говорит педагог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информационное поле России взбудоражило высказывание Медведева об учительской доле. 3 августа на форуме «Территория смыслов» на Клязьме перед молодежной аудиторией, отвечая на вопрос молодого преподавателя о низких зарплатах учителей, он ответил, что если педагог хочет достойно зарабатывать, то ему нужно идти в бизнес.