Брюссель, 4 августа, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил против завершения переговоров о членстве Турции в ЕС, передаёт Daily Mail. С такой инициативой, как сообщало ранее ИА REGNUM, выступил канцлер Австрии Кристиан Керн.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

«Турция в нынешней ситуации, сегодня не может стать членом Европейского союза», — заявил Юнкер на телеканале ARD. Своё членство в Евросоюзе Анкара ещё больше отдалит, если введёт смертную казнь, добавил он.

При этом Юнкер не считает «полезным» в одностороннем порядке объявлять о разрыве переговоров. Для последнего требуется согласие всех стран-членов ЕС, и они вряд ли готовы сделать это, пояснил глава исполнительного органа ЕС.

Введения смертной казни добивается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после неудачной попытки госпереворота 15 июля, чтобы расправиться с его зачинщиками.