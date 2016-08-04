Донецк, 4 августа, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Вчера, 3 августа, на Донетчине в результате боевых действий погиб один боец ДНР и мирная жительница. Об этом 4 апреля на пресс-конференции в Донецке заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«В результате обстрелов позиций сил ДНР погиб один военнослужащий. В результате детонации снаряда в Донецке по улице Красная Звезда, 48 погибла женщина», — рассказал Басурин. При этом в Зайцево, Коминтерново, Саханке и Петровском районе Донецка были повреждены 25 домов.

Басурин сообщил, что в регионе сохраняется напряженная военная обстановка, в частности подразделения ВСУ 466 раз обстреляли позиции ВС ДНР. «Противник выпустил 97 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм и 309 мин калибром 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал он.

По словам Басурина, разведка ДНР выявила вблизи линии соприкосновения 26 единиц военной техники ВСУ. Он уточнил, что в районе н.п. Кирово (под Горловкой), Новогригоровка, Каменка, Ясиноватая и Авдеевка обнаружены 20 шт. 120 мм минометов, три гаубицы Д-30 и три САУ «Акация». «Военнослужащими 16 батальона 58 отдельной мотопехотной бригады из-за неправильной корректировки огня при проведении очередных провокационных обстрелов были обстреляны из ствольной артиллерии и минометов позиции 12 батальона 26 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, находящегося в районе Авдеевки», — рассказал Басурин, добавив, что ВСУ потеряли «более 20 военнослужащих ранеными и погибшими».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий семеро украинских военнослужащих получили ранения.