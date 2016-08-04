Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Ростовская область должна быть на 100% готова к новому отопительному сезону к октябрю. Главной задачей, стоящей перед муниципалитетами, является недопущение аварий на теплосетях и в системе подачи воды. Об этом ИА REGNUM 4 августа сообщили в региональном правительстве.

Михаил Скрипнюк. После дежурства. 1999

Согласно подведенным итогам, за прошедший отопительный период в Донском регионе зафиксировано 112 нештатных ситуаций. Большинство из ЧП касаются теплоснабжения, чуть меньше аварий произошли на водопроводах. К ликвидации последствий привлекались почти 200 аварийных бригад и более 350 единиц техники.

Как показывает практика, лидером по числу нештатных ситуаций стал областной центр. Подавляющее количество обращений поступило именно от ростовчан. И действительно, минувший отопительный сезон запомнился большим числом коммунальных аварий. В донской столице как никогда часто образовывались ямы из-за порывов труб, из-за чего движение в городе пришлось ограничивать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители городов и районов донского региона также испытывали неудобства в связи с порывами ветхих труб.

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