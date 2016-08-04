Берлин, 4 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум. За последнее время количество афганских мигрантов, добровольно возвращающихся на родину из Германии, увеличилось двукратно. Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM) передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Афганские мигранты

По статистике IOM, во второй четверти этого года ФРГ покинули 1358 афганцев, в первом квартале — 764 и лишь 30 — за аналогичный период в 2015 году. Ещё больший прирост покидающих страну-приёма афганцев наблюдается в Греции (с 30 до около 678) и Турции (26−258). Наиболее частые случаи возвращения — у афганцев, перебравшихся в Европу с семьёй.

Между тем т.н. «защитная квота» (количество одобренных заявок на предоставление убежища) для афганских беженцев в Германии в 2016 году резко снизилась. По необнародованному ещё исследованию IOM, если в 2015 г. защитный статус гарантировали 78% афганцев, то в нынешнем году — лишь 52,9%. И это при том, что за указанный период ситуация с безопасностью в Афганистане только ухудшилась.

Среди причин такого явления называется политика правительства Германии, объявившей Кабул, Герат и Мазари-Шариф в качестве безопасных зон. Свою лепту вносят и «не имеющие понятия добровольцы», убеждающие афганцев в том, что у тех нет шансов получить статус беженцев.