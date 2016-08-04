Курган, 4 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В Кургане из-за совпадения названия партии «Яблоко» и Яблочного Спаса решили отказаться от ранее запланированного городского мероприятия. Об этом сообщил курганский блогер Дмитрий Хапов.

Игорь Грабарь. Яблоки и астры. 1926

«Накануне его (фестиваля-прим. ИА REGNUM ) проведение было сорвано из-за отказа участия в нём (по не объяснимым причинам) Областного Совета ветеранов — одного из основных организаторов проекта и идейного вдохновителя этой не политической акции, — пишет Дмитрий в своем блоге. — Затем уже мне источник сообщил, что причина ясна абсолютно чётко, а для меня — ожидаема абсолютно» (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ИА REGNUM ).

Далее Дмитрий Хапов сообщает, что фестиваль яблок отменяется из-за участия в выборах в Зауралье партии «Яблоко». Дмитрий сообщает, что сам активно участвует в работе Курганского регионального отделения данной партии.

«Мероприятие, которое мы (областной совет ветеранов и областной центр народного творчества) планировали приурочить к Яблочному Спасу и дню города, могло в дальнейшем вполне стать по-настоящему ярким и интересным праздником, своеобразной даже изюминкой нашей области! Мы не планировали никакой агитации на празднике, а именно так объясняли в областном правительстве наше планируемое мероприятие».

Совпадение выборов и Яблочного Спаса лишила Зауралье прекрасного иформповода, нового бренда для урожайного на уральские яблоки региона, считает блогер и участник организации праздника.

«Генеральный спонсор Дня города в Кургане — «Велес» (фирма единственного депутата Госдумы РФ от Курганской области и вновь кандидата в нижнюю палату российского парламента Александра Ильтякова — прим. ИА REGNUM ), ну и лозунг дня города — «Курган — частица единой России».Но мне не понятно, почему областные власти усмотрев скрытую политическую рекламу в яблоках не увидели её здесь, хотя она очевидна. Не понятно, почему молчат федеральные СМИ, почему молчат представители избиркома. Почему создаются снова не равные условия? Почему одним можно всё? Другим — ничего?», — возмущается Дмитрий (орфография и пунктуация сохранена. Прим. ИА REGNUM ).

Отметим, Яблочный Спас — день народного календаря славян. В 2016 году он будет отмечаться 19 августа.

Получить комментарий от совета ветеранов Курганской области корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Отметим, в Курганской области сегодня, 4 августа, закончилась регистрация одномандатников в Госдуму РФ. В нижнюю палату российского парламента стремятся от Зауралья Виктор Севостьянов (экологическая партия «Зелёные»), Андрей Юсупов ( от партии «Родина»), Александр Ильтяков от партии «Единая Россия», Анар Тугушев («Коммунисты России»), Василий Кислицын (от КПРФ), Юрий Ярушин (от ЛДПР), Александр Самойлов («Патриоты России»), Дмитрий Фельдшеров ( от партии «Яблоко») и Андрей Ильчик («Справедливая Россия»).

Напомним, выборы депутатов в Госдуму РФ пройдут в единый день голосования — 18 сентября.