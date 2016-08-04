Москва, 4 августа, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина («Единая Россия») попросила министра внутренних дел России Владимира Колокольцева разобраться в ситуации с двумя уличными музыкантами, которых задержала полиция, отобрала дорогостоящие музыкальные инструменты и выписала огромный штраф. Об этом сегодня, 4 августа, пишут «Известия».

Цитата из к/ф «Однажды в Мексике». Реж. Роберт Родригес. 2003. США Уличные музыканты

Баталина направила Колокольцеву письмо, в котором просит разобраться с ситуацией. Суть дела в том, что две студентки Санкт-Петербургского музыкального техникума им. М.П. Мусорского — Любовь Старцева и Виолетта Михайлова были задержаны московской полицией за игру на звончатых гуслях и трехструнной домре на Манежной площади 25 июля. Им были предъявлены обвинения в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

В протоколе задержания было указано то, что рядом с музыкантами находилось несколько прохожих, которые остановились, чтобы послушать молодых исполнительниц.

Когда студенток задерживали, сотрудники полиции у них изъяли музыкальные инструменты, которые изготовлены специально для девушек под заказ и могут быть повреждены неосторожными действиями силовиков, отмечает Баталина в письме.

Стоит отметить, что это уже второй аналогичный случай в Москве за последний месяц. Дело об административном правонарушении было возбуждено против виолончелиста Семена Дашкина.

Баталина просит Колокольцева проверить законность действий сотрудников МВД по применению указанной статьи КОАП РФ к уличным музыкантам, дать свою оценку произошедшему и в случае выявления нарушения пресечь неправомерные действия сотрудников МВД.

Такое явление, как уличные музыканты, уходит корнями в глубокую древность и присуще почти всем народам планеты. В XXI веке было бы несправедливо считать это явление административным правонарушением.