Чебоксары, 4 августа, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается рассмотрение двух резонансных антимонопольных дел в связи с ценами на мусор, которые были установлены после запуска нового полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, региональный УФАС настроен решительно, по-боевому, и готов пройти все судебные инстанции, усилив свои позиции только что завершённым анализом «мусорного» рынка: ведомство установило «единоличное доминирование» ответчика (филиал ЗАО «Управление отходами») на рынке «хранения отходов с последующим захоронением». «Дело будет продолжено», — заявил на пресс-конференции сегодня, 4 августа, глава Чувашского УФАС Вячеслав Борисов.

ИА REGNUM Глава Чувашского УФАС Вячеслав Борисов и его заместитель Наталия Винокурова

Комментируя первый судебный проигрыш, руководитель антимонопольной службы Чувашии вернулся к истории вопроса. Он напомнил, что в октябре 2015 года, после закрытия Пихтулинской свалки в Чебоксарах, городское АО «Спецавтохозяйство» «начало рассылать письма о том, что с 1 ноября прекращает принимать отходы, и теперь нужно за размещением отходов обращаться к ЗАО «Управление отходами». Последнее, в свою очередь, «начало писать письма» о том, что цена за временное хранение составляет 425,22 рубля за кубометр, что почти в 10 раз выше, чем было у «Спецавтохозяйства» (43,7 рублей).

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«Так как это касалось всего города, то в ноябре мы были завалены жалобами и от управляющих компаний, и от наших промышленных предприятий. Чтобы оперативно рассмотреть ситуацию, стали выяснять, не входит ли ЗАО «Управление отходами» и «Спецавтохозяйство» в одну группу лиц, так как «Спецавтохозяйство» было в реестре доминирующих субъектов по обслуживанию свалки, а ЗАО «Управления отходами» начало вместо него принимать отходы», — сообщил Вячеслав Борисов.

В ведомстве пришли к положительному заключению. А это значит, что на компанию может распространяться действие закона о защите конкуренции, поэтому УФАС выдало филиалу «Управление отходами» «предупреждение о недопустимости подобных действий — по навязыванию невыгодных условий договора всем контрагентам». В суде доказательная база строилась, в частности, на том, что «на момент рассмотрения жалобы генеральным директором «Спецавтохозяйства» и директором чебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами» являлось «одно и то же лицо». Были приведены доказательства в виде писем от директора филиала, который «заключал договоры, вступал во взаимоотношения с контрагентами».

«Но суд с нами не согласился, сказал, что антимонопольный орган ошибается. А раз ЗАО «Управление отходами» не доминирует на этом рынке, то и запреты статьи 10 (злоупотребление доминирующим положением, предусмотренное федеральным законом о защите конкуренции РФ) на него не распространяются. Только об этом было решение суда, которое, конечно, нами оспаривается. Мы не согласны с подобным подходом. Мы считаем, что они входят в одну группу лиц и соответственно на ЗАО «Управления отходами» распространяется требование статьи 10», — пояснил глава Чувашского УФАС.

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«После того, как предупреждение было обжаловано, дело по статье 10 было приостановлено», — добавил также Вячеслав Борисов. По его словам, даже если не удастся доказать, что компании входят в одну группу лиц, то будет прекращено только данное дело, но не разбирательство в целом. На подходе — «полноценный анализ рынка по хранению отходов 4-го класса опасности», согласно которому установлено «единоличное доминирование» филиала ЗАО «Управление отходами» «в рамках тех границ, которые мы определили — Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский район»: «Иные хозсубъекты ни на территории Чувашской Республики, ни у близлежащих соседей принять этот объём (мусора, ИА REGNUM) не способны».

«В любом случае, будет рассмотрение в рамках статьи 10 (закона о защите конкуренции, ИА REGNUM) по итогам этого анализа, где нами установлено доминирующее положение ЗАО «Управление отходами» на рынке хранения с последующим захоронением. Поэтому дело будет продолжено», — заверил Вячеслав Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее УФАС предупредило филиал ЗАО «Управление отходами» за «навязывание невыгодных условий» договора хозсубъектам «путём установления необоснованной цены и нарушение порядка ценообразования за услуги по временному накоплению отходов с последующим размещением». После отказа установить «экономически обоснованную» цену, УФАС возбудило дело. Затем — ещё одно, включив в число ответчиков и Минприроды Чувашии, подозревая их в действиях, «которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО». Рассмотрение данного дело продолжается.

Напомним, что новым полигоном твёрдых бытовых отходов в Чувашии занимаются также Генпрокуратура, ФАС и Минстрой России. Соответствующее поручение о проведении проверки «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами» дал президент России Владимир Путин по итогам форума ОНФ в Марий Эл. Он поручил «провести проверку обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении такой деятельности, в частности в г. Чебоксары». Ответственность непосредственно возложена на руководителей ведомств Юрия Чайку, Игоря Артемьева и Михаила Меня. Проверку поручено провести в срок до 15 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское ЗАО «Управление отходами» выступило концессионером в проекте по строительству полигона ТБО на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта ЗАО «Управление отходами» получает право на эксплуатацию первой карты, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции. Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов: согласно постановлению Кабинета министров республики, принятому в январе 2016 года, проект рекультивации Пихутилинской свалки (общая стоимость первоначально оценена в 240 млн рублей, срок реализации 2006−2021 годы) и строительство в Новочебоксарске нового полигона ТБО (общая стоимость проекта первоначально была оценена в 1,4 млрд рублей, срок реализации 2012−2017 годы).