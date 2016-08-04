Махачкала, 4 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Дагестане недовольны ответом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который он дал выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 3 августа. Отвечая на вопрос преподавателя Дагестанского государственного университета Гаджи Курбанова о том, почему молодые учителя получают маленькую зарплату, Медведев посоветовал заниматься бизнесом.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Песчаный карьер? — Я!

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Дагестанские пользователи соцсетей по разному отреагировали на эти слова. Так, пользователь под именем «Горец» отмечает, что самыми успешными молодыми бизнесменами являются дети федеральных чиновников:

«Они успешные бизнесмены. И не важно, что их бизнес в основном завязан на бюджетных деньгах, на деньгах тех же учителей. Это ведь не отменяет их коммерческие таланты. Ведь любой учитель, если захочет может легко стать председателем правления «Россельхозбанка», вице-президентом ВТБ, ну, или членом совета директоров «Газпромбанка»

Пользователь Виктор Надыров, опровергая слова Медведева, приводит пример из своей предпринимательской деятельности, где, по его словам, трудно чего-либо добиться, если нет поддержки во властных структурах.

«Если Дима думает, что в бизнесе так легко, то пусть оставляет премьерство и идет в бизнес», — пишет он.

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Другой пользователь под ником «Жора Печорин» посоветовал: «Идите в бизнес, чтобы понять, насколько Вам спокойнее жилось в бытность обычного учителя университета. Раз уж сам премьер про бизнес заговорил, то, как человек власть имущий, подсказал бы как простым смертным в современных реалиях заниматься бизнесом и не угодить за решетку».

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Некоторые пользователи оригинально ответили стихами на заявление Медведева. Журналистка Патимат Амирбекова на своей странице пишет, напоминая недавние слова председателя правительства, тоже получившими реакцию общественности:

«Если ты неэнергичный, то, считай, пропало,

Мало сил потрачено — денег будет мало.

Если будешь энергичным, у тебя есть два путя:

стать учителем отличным, а второй — «ну, вы там держитесь».

Еще один любитель выражаться стихами под ником «Созерцатель» также напомнил премьеру про ставшее знаменитым «ну, вы там держитесь»:

«Он со смыслом показал,

Как жил на девяносто,

Науку постигал,

А это ох непросто!

В который раз сказал,

Держитесь, мол, крепитесь,

Дорогу выбирал,

И вы не ошибитесь.

Такой у нас премьер,

Он смыслам знает цену…

Его бы на карьер,

А лучше на галеру…»

Пользователь Мурад Avar вспомнил русскую классику. «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, потому всегда будет бороться против просвещения», — напомнил он слова Льва Толстого.

Другой пользователь, вспоминая «Дебилы,…» от главы МИДа РФ, интересуется: «Интересно, что сказал бы Лавров, если бы присутствовал на этой встрече».

Напомним, на молодежном форуме «Территория смыслов» Дмитрию Медведеву задал вопрос преподаватель из Дагестана. Он поинтересовался, почему зарплаты учителей в разы ниже, чем у офицеров силовых ведомств. Премьер предложил не сравнивать зарплату учителя и представителей силового блока, а также рекомендовал тем, кто хочет получать больше, чем учитель, стараться «как-то еще что-то» заработать или идти в бизнес. Учительское сообщество в регионах РФ остро отреагировало на предложение премьера. Более того, в Интернете уже появилась петиция за отставку Медведева.