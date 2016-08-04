«Его бы на карьер, а лучше на галеру» — дагестанцы о советах Медведева
Махачкала, 4 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Дагестане недовольны ответом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который он дал выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 3 августа. Отвечая на вопрос преподавателя Дагестанского государственного университета Гаджи Курбанова о том, почему молодые учителя получают маленькую зарплату, Медведев посоветовал заниматься бизнесом.
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Дагестанские пользователи соцсетей по разному отреагировали на эти слова. Так, пользователь под именем «Горец» отмечает, что самыми успешными молодыми бизнесменами являются дети федеральных чиновников:
«Они успешные бизнесмены. И не важно, что их бизнес в основном завязан на бюджетных деньгах, на деньгах тех же учителей. Это ведь не отменяет их коммерческие таланты. Ведь любой учитель, если захочет может легко стать председателем правления «Россельхозбанка», вице-президентом ВТБ, ну, или членом совета директоров «Газпромбанка»
Пользователь Виктор Надыров, опровергая слова Медведева, приводит пример из своей предпринимательской деятельности, где, по его словам, трудно чего-либо добиться, если нет поддержки во властных структурах.
«Если Дима думает, что в бизнесе так легко, то пусть оставляет премьерство и идет в бизнес», — пишет он.
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Другой пользователь под ником «Жора Печорин» посоветовал: «Идите в бизнес, чтобы понять, насколько Вам спокойнее жилось в бытность обычного учителя университета. Раз уж сам премьер про бизнес заговорил, то, как человек власть имущий, подсказал бы как простым смертным в современных реалиях заниматься бизнесом и не угодить за решетку».
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Некоторые пользователи оригинально ответили стихами на заявление Медведева. Журналистка Патимат Амирбекова на своей странице пишет, напоминая недавние слова председателя правительства, тоже получившими реакцию общественности:
«Если ты неэнергичный, то, считай, пропало,
Мало сил потрачено — денег будет мало.
Если будешь энергичным, у тебя есть два путя:
стать учителем отличным, а второй — «ну, вы там держитесь».
Еще один любитель выражаться стихами под ником «Созерцатель» также напомнил премьеру про ставшее знаменитым «ну, вы там держитесь»:
«Он со смыслом показал,
Как жил на девяносто,
Науку постигал,
А это ох непросто!
В который раз сказал,
Держитесь, мол, крепитесь,
Дорогу выбирал,
И вы не ошибитесь.
Такой у нас премьер,
Он смыслам знает цену…
Его бы на карьер,
А лучше на галеру…»
Пользователь Мурад Avar вспомнил русскую классику. «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, потому всегда будет бороться против просвещения», — напомнил он слова Льва Толстого.
Другой пользователь, вспоминая «Дебилы,…» от главы МИДа РФ, интересуется: «Интересно, что сказал бы Лавров, если бы присутствовал на этой встрече».
Напомним, на молодежном форуме «Территория смыслов» Дмитрию Медведеву задал вопрос преподаватель из Дагестана. Он поинтересовался, почему зарплаты учителей в разы ниже, чем у офицеров силовых ведомств. Премьер предложил не сравнивать зарплату учителя и представителей силового блока, а также рекомендовал тем, кто хочет получать больше, чем учитель, стараться «как-то еще что-то» заработать или идти в бизнес. Учительское сообщество в регионах РФ остро отреагировало на предложение премьера. Более того, в Интернете уже появилась петиция за отставку Медведева.