Москва, 4 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») и государственное учреждение «Агентство по атомной энергии Боливии» (ABEN) 3 августа в Москве подписали контракт на предварительные инженерные изыскания по проекту сооружения Центра ядерных исследований и технологий на территории многонационального государства Боливии, сообщает пресс-служба компании «Русатом — Международная сеть».

pixabay.com Боливийский флаг

Кроме того, в рамках развития проекта сооружения Центра ядерных исследований и технологий между АО «Русатом Сервис» (сервисный интегратор Госкорпорации «Росатом») и ABEN был подписан контракт на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры. Как сообщил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом», подписанные контракты означают важный этап начала практических работ по сооружению центра. Росатом как ответственный поставщик уделяет большое внимание вопросу наличия в странах-партнерах необходимых условий для функционирования и развития объектов использования атомной энергии и готов оказать боливийским коллегам содействие в формировании элементов ядерной инфраструктуры Боливии, отметил Комаров. По его словам, в ближайшее время планируется согласовать и подписать генеральный контракт на сооружение Центра ядерных исследований и технологий на территории Боливии и контракт на комплекс услуг жизненного цикла центра.

«Мы занимаемся изучением инновационного развития стран Латинской Америки, и любое событие такого рода с участием российских экспертов и ученых можем только приветствовать, — заявила руководитель центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Симонова. — Тем более, что соглашение подписано по поводу создания центра, который предполагает освоение прикладных программ, которые будут востребованы».

«Боливия — наш давний партнер с достаточными объемами и давними традициями в сотрудничестве, — напомнила она. — И сама Боливия, и соседние с ней Перу, Чили, Бразилия имеют программы развития новых технологий, инновационного развития. Хорошо, что поводов для сотрудничества между нашими странами становится больше. Самая обширная программа для сотрудничества из стран Латинской Америки у нас сейчас с Бразилией — вплоть до строительства АЭС. Но, как видим, и Боливия не отстает. Тем более что она по площади явно уступает обширной Бразилии и ей атомные технологии будут очень полезны именно в области сельского хозяйства. Разумеется, что и в ядерных технологиях для медицины Боливия тоже заинтересована. Так что мы пришли по адресу — это правильный шаг в освоении этого рынка. Такого уровня и объема взаимодействия в научной сфере между нашими странами еще не было. И по этой причине тоже это важный и нужный проект, который имеет поддержку на межгосударственном уровне».

«Строительство научного центра ядерных технологий в Боливии стоит в первую очередь рассматривать сквозь призму присутствия Росатома на латиноамериканском рынке, — считает начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — Строительство научного центра в Боливии — это и возвращение на рынок исследовательских реакторов, где Россия некогда занимала ведущие позиции, и экспорт технологий на рынок стран Латинской Америки, усиление присутствия на котором вполне укладывается в реализуемую Росатомом стратегию развития. По факту, именно Боливия может стать успешным примером экспорта российских ядерных технологий в Южной Америке».