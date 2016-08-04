Стамбул, Турция, 4 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Суд Стамбула выдал формальный ордер на арест мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации путча, передаёт Al Jazeera.

Connor Tarter Арест

По сообщению проправительственного турецкого ИА «Анадолу», суд обвинил Гюлена в «заказе попытки государственного переворота 15 июля».

Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» в организации госпереворота и требуют его экстрадиции из американского штата Пенсильвания. При этом Анкара не направила официальный запрос с требованием выдать духовника. Вашингтон ожидает доказательств причастности Гюлена к путчу полковников. Сам Гюлен отрицает причастность к смене режима в Турции.

Ранее сегодня, как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган объявил о жёстких мерах против сторонников Гюлена, в том числе об экономических.