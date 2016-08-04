Бишкек, 4 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

Государственные органы Киргизии получат возможность лишать киргизского гражданства лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность. Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующий закон подписал сегодня, 4 августа, президент Алмазбек Атамбаев.

Отмечается, что этот документ был принят с целью ужесточения ответственности за преступления, связанные с международным терроризмом и экстремизмом, он позволит не только лишать гражданства, но также аннулировать пенсионные накопления террористов.

Внесенные законом поправки затронули Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также законы «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «О гражданстве Киргизской Республики» и «О государственном пенсионном социальном страховании».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, не менее 508 граждан Киргизии (387 мужчин и 121 женщина, в том числе 83 несовершеннолетних) были замечены среди боевиков различных террористических группировок, принимающих участие в боевых действиях на территории Сирии, Афганистана и Ирака. Из них 40 уже вернулись на родину, а еще 33 — погибли. Также следует отметить, что в 2015 году правоохранительные органы страны раскрыли 1032 преступления, связанные с экстремистской и террористической деятельностью.